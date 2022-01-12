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Скворцова оценила распространение «омикрон»-штамма в Москве

Скворцова: 76% обследуемых в ФМБА в Москве случаев приходится на «омикрон»-штамм коронавируса

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Среди пациентов, обследуемых в учреждениях Федерального медико-биологического агентства, «омикрон»-штамм преобладает над другими вариантами коронавируса. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, сообщает РИА «Новости».

«Скажем, на вчерашний показатель в нашей, я хочу подчеркнуть, когорте, которая набирается, 76% «омикрона», — сказала Скворцова.

По ее словам, агентство планирует производить порядка миллиона тест-систем, способных определить наличие нового штамма, в неделю, а при необходимости увеличить этот объем до двух — трех миллионов.

Как заявлял директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, на долю «омикрон»-штамма коронавируса в Москве приходится до 30% всех заражений.

По последним данным, в России за минувшие сутки выявлено 698 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон», большая часть из которых была зафиксирована в столице. Всего за этот период в Москве было 4008 подтвержденных случаев COVID-19.

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов допустил, что в городе могут ввести новые ограничения из-за нового варианта вируса в случае высокого уровня загрузки системы здравоохранения. По его словам, решение об ограничениях будет приниматься исходя из числа госпитализаций и уровня заболеваемости.

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Коронавирус 2019-nCoV
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