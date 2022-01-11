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В России зарегистрировали разработанную ФМБА тест-систему для выявления «омикрона»

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Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для выявления «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Набор регентов был разработан по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой <...> и предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике острых респираторных инфекций для исследования образцов РНК из биологического материала человека, полученного от лиц, у которых выявлен COVID-19», — указано в сообщении.

В ФМБА подчеркнули, что благодаря специальному набору из линейки «АмплиТест» можно отличить штамм «омикрон» от варианта «дельта» в течение полутора часов.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что ни один человек, привитый новой российской вакциной «Конвасэл» в рамках клинических исследований этого препарата, не заразился коронавирусной инфекцией.

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Коронавирус 2019-nCoV
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