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ЕСПЧ присудил жертвам теракта в Беслане и их родственникам €360 тысяч

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Европейский суд по правам человека присудил родственникам жертв теракта в Беслане и самим жертвам выплатить €360 тыс., сообщается на сайте ЕСПЧ.

Ответчиком выступает российское государство, среди истцов — 39 человек. Семьям погибших присудили по €10 тыс., заложникам и другим пострадавшим — от €5 тыс. до €7 тыс.

Суд пришел к выводу, что российские власти приняли недостаточно мер для обеспечения безопасности заложников и допустило лишние жертвы при штурме захваченной боевиками школы.

Ранее приговоренный к смертной казни за теракт в Беслане боевик попросил пересмотреть приговор.

В результате теракта в бесланской школе, произошедшего 1 сентября 2004 года, погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибли 333 человека и свыше 800 получили ранения разной степени тяжести.

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