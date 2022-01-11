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Попова: число заболевших COVID-19 в России может стать шестизначным

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания Президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявила о том, что в России наблюдаются признаки ухудшения эпидемиологической ситуации.

«Это еще раз подчеркивает те риски, о которых сегодня уже говорилось и которые сегодня абсолютно реальны на территории РФ, риски очень интенсивного роста случаев заболевания», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора также отметила рост заболеваемости в 35 регионах страны, где данный показатель превышает среднероссийский.

«Максимальные показатели также остаются в старшей возрастной группе. <...> 76,3 в целом по стране и 117,3 среди возрастной группы на 100 тыс. населения данного возраста старше 65 лет», — сказала она.

По словам Поповой, в России выявлено уже 305 случаев заражения «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом случаи завоза «омикрона» зарегистрированы из 25 стран.

«И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории РФ», — отметила Попова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в Москве уже много заболевших «омикрон»-штаммом коронавируса.

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