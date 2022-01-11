Собянин рассказал о ситуации с заболевшими «омикрон»-штаммом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания Президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявил о том, что в Москве уже много заболевших «омикрон»-штаммом коронавируса.

Он добавил, что, возможно, столица столкнется с более плохой ситуацией по коронавирусу по сравнению с предыдущими волнами. По словам Собянина, в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с «омикроном», необходимо мобилизовать коечный фонд.

«Мы действительно тоже находимся в зоне риска, и в течение 7-10 дней, думаю, что будем наблюдать значительный рост заболеваемости», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В то же время Собянин подчеркнул, что в период новогодних праздников критического роста заболеваемости коронавирусом не наблюдалось, госпитализировали 600-750 пациентов в сутки.

Ранее замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что этой зимой в России может начаться рост заболеваемости штаммом COVID-19 «омикрон».