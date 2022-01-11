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Власти Нур-Султана заявили, что город обеспечен продовольствием

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Павел Михеев/Reuters

В пресс-службе акимата (мэрии) Нур-Султана заявили, что дефицита продовольственных товаров в столице Казахстана нет, все торговые объекты работают штатно. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Проводим мониторинг торговых объектов города. На территории столицы дефицита продовольственных товаров нет», — заявил заместитель акима Нур-Султана Ерлан Бекмурзаев.

В публикации отмечается, что к 6 блокпостам, развернутым по периметру столицы, «с первых дней налажена бесперебойная работа по въезду и доставке продовольственной продукции». Заместитель акима также подчеркнул, что перебоев с поставкой продовольственных товаров не имеется, а все торговые объекты работают в штатном режиме по приказу коменданта.

В настоящие время в Казахстане действует режим ЧП до 19 января, комендантский час запрещает людям выходить на улицы с 23:00 до 7:00.

Ранее стало известно, что доступ к проводному интернету возобновлен в столице Казахстана.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге.

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Протесты в Казахстане
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