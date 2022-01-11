В Казахстане террористы пытались захватить офисы национального оператора связи

Офисы казахстанского национального оператора связи «Казахтелеком» подверглись множественным атакам, сообщил глава компании Куанышбек Есекеев. Его цитирует Sputnik Казахстан.

Он уточнил, что «противоправные элементы совершали нападения на офисы в различных городах страны, в том числе в Алма-Ате, однако сейчас «Казахтелеком» работает в штатном режиме.

«Наши сотрудники смогли противостоять деструктивным элементам и обеспечили бесперебойную работу всех систем», — сказал Есекеев.

5 января стало известно, что интернет-провайдер «Казахтелеком» отключил интернет во всему Казахстану. Некоторые сайты СМИ Казахстана стали недоступны из-за рубежа на фоне проходящих в стране акций протеста.

Позднее «Казахтелеком» включил проводной интернет в некоторых регионах Казахстана, в том числе в Актау и Нур-Султане. У некоторых казахстанцев вновь появился мобильный интернет.

7 января около 9:00 мск доступ в сеть снова ограничили, затем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что включит интернет в ряде регионов в определенное время.