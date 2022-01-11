Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Южная Корея осудила запуск ракеты КНДР 08:02
Международные рейсы в аэропорту Алма-Аты пока не будут обслуживаться 07:52
Бородавко рассказал, как Большунов переживает поражение от Клебо на «Тур де Ски» 07:48
Власти Нур-Султана заявили, что город обеспечен продовольствием 07:48
В ходе беспорядков в Алма-Ате погиб судья 07:44
Возобновились международные рейсы в столицу Казахстана 07:29
Казахстан обнародует доказательства подготовки террористической атаки на страну 07:28
Военные самолеты РФ вывезли из Казахстана более 1,7 тыс. россиян и иностранцев 07:26
ATP впервые прокомментировала ситуацию с Джоковичем 07:19
Возобновила работу казахстанская фондовая биржа 07:16

В Казахстане террористы пытались захватить офисы национального оператора связи

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Михеев/Reuters

Офисы казахстанского национального оператора связи «Казахтелеком» подверглись множественным атакам, сообщил глава компании Куанышбек Есекеев. Его цитирует Sputnik Казахстан.

Он уточнил, что «противоправные элементы совершали нападения на офисы в различных городах страны, в том числе в Алма-Ате, однако сейчас «Казахтелеком» работает в штатном режиме.

«Наши сотрудники смогли противостоять деструктивным элементам и обеспечили бесперебойную работу всех систем», — сказал Есекеев.

5 января стало известно, что интернет-провайдер «Казахтелеком» отключил интернет во всему Казахстану. Некоторые сайты СМИ Казахстана стали недоступны из-за рубежа на фоне проходящих в стране акций протеста.

Позднее «Казахтелеком» включил проводной интернет в некоторых регионах Казахстана, в том числе в Актау и Нур-Султане. У некоторых казахстанцев вновь появился мобильный интернет.

7 января около 9:00 мск доступ в сеть снова ограничили, затем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что включит интернет в ряде регионов в определенное время.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть