В Алма-Ате возобновили работу мобильного и проводного интернета

Доступ к проводному и мобильному интернету, который отсутствовал в Алма-Ате с понедельника, во вторник вновь возобновлен. Об этом сообщает корреспондент агентства ТАСС.

Выход в интернет в мегаполисе стал доступен около 07:00 по местному времени (04:00 мск).

Примерно в 06:30 (03:30 мск) — доступ во всемирную паутину получили и жители столицы Казахстана. Первоначально начал работать проводной интернет, чуть позже возобновилось функционирование и мобильного.

Ранее 10 января в Казахстане в очередной раз отключили интернет, при этом сотовая связь продолжает работать.

Накануне сообщалось, что в ряде торговых объектов Казахстана можно рассчитаться с помощью платежных систем. В министерстве добавили, что список объектов, клиенты которых могут воспользоваться платежными системами, будет расширяться.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге.