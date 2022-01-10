Суд арестовал имущество жены подозреваемого в хищениях владельца сети «Рив Гош» Мейера

Суд в Санкт-Петербурге наложил арест на имущество жены арестованного владельца сети «Рив Гош» и экс-совладельца ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера, Инны Мейер. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Согласно решению суда, Мейер запрещено пользоваться своим имуществом, в том числе квартирой.

Ранее московский суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца задержанного владельца розничной сети «Рив Гош» и интернет-ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram. Бизнесмена обвиняют в двух эпизодах мошенничества на сумму 2,4 млрд рублей. Мейер будет находиться под стражей до 7 февраля 2022 года.

В декабре 2016 года «Сбербанк факторинг», дочерняя компания Сбербанка, обратилась в арбитражный суд Санкт-Петербурга с претензией к ритейлеру на 1,4 млрд рублей. Иск был отклонен, в результате чего компания подала три иска к «Юлмарту» уже в арбитражный суд Москвы. В 2017 году арбитражный суд удовлетворил иск Сбербанка к «Юлмарту» на 782 млн рублей. Сейчас общая сумма долга ритейлеров перед кредитной организацией составляет 2,4 млрд рублей.