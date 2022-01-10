Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Главу Европарламента госпитализировали из-за проблем со здоровьем 18:19
Губернатора Подмосковья Воробьева возмутило отсутствие пельменей в школьном меню 18:16
Уголовное дело о недвижимости Баталова и мошенниках направят в суд 18:14
Назван самый угоняемый автомобиль в России в 2021 году 18:06
В «Мире Юрского периода» появится темнокожая главная героиня 18:05
ЕС призвал власти Казахстана к соблюдению прав человека 18:05
В Казахстане подсчитали экономический ущерб от беспорядков 18:04
Путин сменил посла в ЦАР 17:59
Столтенберг ушел от ответа на вопрос о шагах Украины для членства... 17:58
Биткоин упал ниже $40 тысяч впервые с сентября 17:54

Суд арестовал имущество жены подозреваемого в хищениях владельца сети «Рив Гош» Мейера

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд в Санкт-Петербурге наложил арест на имущество жены арестованного владельца сети «Рив Гош» и экс-совладельца ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера, Инны Мейер. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Согласно решению суда, Мейер запрещено пользоваться своим имуществом, в том числе квартирой.

Ранее московский суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца задержанного владельца розничной сети «Рив Гош» и интернет-ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram. Бизнесмена обвиняют в двух эпизодах мошенничества на сумму 2,4 млрд рублей. Мейер будет находиться под стражей до 7 февраля 2022 года.

В декабре 2016 года «Сбербанк факторинг», дочерняя компания Сбербанка, обратилась в арбитражный суд Санкт-Петербурга с претензией к ритейлеру на 1,4 млрд рублей. Иск был отклонен, в результате чего компания подала три иска к «Юлмарту» уже в арбитражный суд Москвы. В 2017 году арбитражный суд удовлетворил иск Сбербанка к «Юлмарту» на 782 млн рублей. Сейчас общая сумма долга ритейлеров перед кредитной организацией составляет 2,4 млрд рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть