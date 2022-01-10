В Казахстане более 1,5 тысячи человек привлечены к ответственности за нарушение режима ЧП

В Казахстане более 1,5 тысячи человек привлечены к ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения (ЧП). Об этом сообщается на официальном сайте президента республики Касым-Жомарт Токаева.

Отмечается, что глава государства был проинформирован о том, что факты неподчинения правоохранителям и нападения на особо важные и стратегические объекты жестко пресекаются. В Алма-Ате в ходе рейдов на рынках «Барлық» и «Алтын Орда» были задержаны 207 человек. У этих лиц были изъяты 5 угнанных автомобилей, оружие, боеприпасы, щиты.

«В целом по стране за нарушение режима чрезвычайного положения привлечено более 1,5 тысячи лиц», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Токаева, в настоящее время основные усилия направлены на проведение оперативных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию террористов, устроивших беспорядки в республике.

Ранее оперативный штаб Казахстана сообщил, что в связи с прошедшими в стране беспорядками задержаны почти 8 тысяч человек.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. На фоне этих событий в республику были отправлены военные -миротворцы из стран ОДКБ, в том числе из России.