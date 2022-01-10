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В Казахстане в связи с беспорядками задержаны почти 8 тысяч человек

Оперштаб: в Казахстане в связи с беспорядками задержаны 7 939 человек

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Reuters

В Казахстане в связи с прошедшими в стране беспорядками задержаны почти 8 тысяч человек. Об этом сообщает оперативный штаб Казахстана.

«Во всей стране задержаны 7 939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алма-Ате на двух рынках задержали 207 человек», — указано в сообщении.

Кроме того, сотрудники полиции изъяли пять угнанных машин, похищенные ценные вещи, две единицы гладкоствольного и четыре единицы холодного оружия.

Ранее сообщалось, что в городе Шымкент на юге Казахстана за участие в акциях протеста были задержаны 2716 человек.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. На фоне этих событий в республику были отправлены военные -миротворцы из разных стран, в том числе из России.

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Протесты в Казахстане
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