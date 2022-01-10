Названо число задержанных в Шымкенте

В городе Шымкент на юге Казахстана за участие в акциях протеста были задержаны 2716 человек. Об этом сообщает Telegram-канал ZTB со ссылкой на местную комендатуру.

«На сегодня к административной ответственности привлечены 177 граждан, из низ 175 арестованы на 15 суток и 2 оштрафованы», — говорится в публикации.

В комендатуре отметили, что 52 задержанных подозревают в участии в массовых беспорядках. Их поместили в изолятор временного содержания.

Среди привлеченных к административной ответственности 33 человека нарушили комендантский час, 25 были приговорены к аресту, добавили в ведомстве.

Ранее Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин объяснил, зачем власти страны обратились за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности. По его словам, Казахстан столкнулся с гибридной террористической атакой, целью которой было свержение власти. Он отметил, что реализации этого плана помешали решения президента страны Касым-Жомарта Токаева, который среди прочего призвал Организацию Договора о коллективной безопасности оказать военную помощь. Благодаря миротворческому контингенту ОДКБ казахстанские силовики смогли сосредоточиться на «контртеррористической операции.