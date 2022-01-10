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В Алма-Ате участники протестов пытались вооружиться музейными экспонатами

«Хабар 24»: сотрудники музея Алма-Аты не дали манифестантам вооружиться мечами гуннов

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Pavel Mikheyev/Reuters

Манифестанты ворвались в Центральный Государственный музей Казахстана в Алма-Ате, чтобы взять мечи и копья гуннов и саков, но сотрудники не дали этого сделать. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эфир казахстанского телеканала «Хабар 24».

«Мы закрыли все двери и смотрели по камерам видеонаблюдения, и где-то к четырем часам утра к музею подошла толпа. Я не знала, что делать, в голове не было никакой тактики. Затем они выломали дверь - сначала вошли шесть-семь человек, сзади была толпа из 200 людей. Я точно не помню, что им говорила, но пыталась их убедить не трогать ничего, ведь это наша общая история, которую нельзя потерять», — рассказала заместитель директора музея Бибигуль Дандыгараева.

Она отметила, что уговорить возбужденную толпу ей помогли «духи предков и древних воинов».

Ранее Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что в акциях протеста участвовали боевики радикальных исламистских группировок, которые бывали в горячих точках.

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Протесты в Казахстане
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