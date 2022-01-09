В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости из-за «омикрона»

Руководитель научной группы Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что подъем заболеваемости коронавирусом в России возможен к концу новогодних праздников из-за «омикрона». Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

«К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма «омикрон», — сказал он.

Ранее ученый-вирусолог из Китая Чжан Вэньхун заявил, что штамм коронавируса «омикрон» является по-прежнему смертельно опасным и может быть опасен для людей с ослабленным иммунитетом. Об этом сообщает Global Times.

Вирусолог подчеркнул, что явную опасность штамм представляет для людей со слабой или ослабленной иммунной системой. По словам Вэньхуня, «омикрон» нельзя ставить в один ряд с «тяжелым вариантом простуды».

Ограничительные барьеры между странами могут быть сняты только в случае, когда у людей появится коллективный иммунитет, заявил китайский вирусолог. Для этого гражданам необходимо проходить процедуру вакцинации, подчеркнул специалист.