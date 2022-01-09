Ученые назвали продукт, который защищает от инфекций

Польские исследователи из Познаньского университета обнаружили в бузине источник антиоксидантов, которые помогают организму бороться с инфекциями. Об этом сообщает научный журнал Molecules.

Исследователи выяснили, что бузина содержит высокую концентрацию фенолокислот и флавоноидов, которые увеличивают антибактериальную активность

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Ученые из Института здоровья Франклина в США проанализировали скорость выздоровления пациентов с респираторными инфекциями верхних дыхательных путей, которые, помимо привычных лекарств, употребляли бузину и ее экстракт. Выяснилось, что растение значительно сокращает продолжительность симптомов таких заболеваний.

Ранее ученые из Седарс-Синайского медицинского центра в США обнаружили, что мягкое или бессимптомное течение COVID-19 может вызвать долгий иммунный ответ, направленный против тканей и органов самого организма. Свои наблюдения они изложили в статье, опубликованной в Journal of Translational Medicine.

Медики следили за состоянием 177 человек, которые переболели COVID-19. Они сравнили образцы крови этих людей с образцами, взятыми у здоровых людей до пандемии. У всех переболевших был повышенный уровень аутоантител, которые характерны для пациентов с хроническими аутоиммунными заболеваниями, к примеру красная волчанка или ревматоидный артрит.