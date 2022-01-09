Президент Казахстана Токаев посмертно наградил 16 военных и полицейских за отвагу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 военнослужащих и полицейских, погибших во время беспорядков в республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт главы государства.

«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, наградить <…>», — говорится в публикации.

В общей сложности в нем приводится список из 16 человек, которые были посмертно представлены к государственным наградам, в том числе ордену «Доблесть» второй и третьей степеней и медали «За отвагу».

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали заявил, что глава государства произведет кадровые перестановки 11 января.

Накануне Уали сообщил, что Токаев самостоятельно принимает решения.

Пресс-секретарь президента Казахстана подчеркнул, что его заявление связано с «разного рода интерпретациями в блогосфере последних решений и обращений главы государства». Пресс-секретарь также добавил, что Токаев самостоятельно действовал во все трагические дни и все свои обращения к соотечественникам писал сам, не прибегая к помощи консультантов.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.