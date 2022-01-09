Президент Киргизии прокомментировал участие своих граждан в беспорядках в Казахстане

Президент Киргизии Садыр Жапаров считает, что отдельные граждане республики теоретически могли принимать участие в беспорядках на территории Казахстана. Об этом он написал в своем Facebook.

«В Казахстане много наших трудящихся граждан. Возможно, среди них были и те, кто мог принимать участие в акциях», — написал Жапаров.

Он отметил, что киргизские власти владеют полной информацией о происходящих событиях в Казахстане. По словам Жапарова, как только появились первые сообщения о задержании гражданина Киргизии Викрама Рузахунова в соседней республике, он сразу же дал «соответствующие поручение министерствам».

Президент Киргизии также дал обещание, что будет твердо бороться и защищать всех граждан своей страны, не участвовавших в акциях, и которые были несправедливо привлечены к ответственности.

Ранее власти Киргизии заявили, что в Казахстане ошибочно задержали как террориста известного киргизского музыканта Викрама Рузахунова.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге.