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Из Казахстана вывезли 500 россиян

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Военно-транспортные самолеты Минобороны РФ вывезли 500 россиян из Казахстана, сообщает Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в Telegram-канале.

Граждане России вылетели из Алма-Аты.

«Сотрудники ДСКЦ МИД России в плотном контакте с консульскими учреждениями уже обработали более 1 200 поступивших на горячую линию обращений, оказывают организационное содействие в возвращении россиян», — уточнили в департаменте.

9 января самолет из Казахстана доставил в Москву 100 человек, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ. Россияне находились в республике у родственников и в туристической поездке.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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Протесты в Казахстане
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