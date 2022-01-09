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На Байкале произошло землетрясение

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В акватории озера Байкал в Иркутской области произошло землетрясение, сообщает ГУ МЧС по региону.

Подземный толчок был зафиксирован в 17.04 по местному времени дежурной сейсмостанцией. Его магнитуда составила 3,9.

«Землетрясение не ощущалось, ближайший населенный пункт п. Большое Голоустное Иркутского района в 28 км от эпицентра. Жалоб и звонков от населения не поступало», — говорится в сообщении.

При этом, по данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, в населенных пунктах Иркутской области и Бурятии ощущались толчки силой от двух до трех баллов.

Ранее сообщалось, что у берегов Камчатки в течение одного часа произошло два землетрясения.

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