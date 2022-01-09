Трое детей погибли в Казахстане во время беспорядков

Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин заявила об еще одном погибшем ребенке во время беспорядков в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, на данный момент известно о трех погибших детях — четырехлетней девочке, 11-летнем мальчике и 15-летнем подростке.

Ранее стало известно, что 5 января 11-летний ребенок погиб от огнестрельного ранения. Когда раздался выстрел, ребенок был на прогулке со своей семьей.

7 января был расстрелян автомобиль, в котором находились 15-летний подросток с отцом. Несовершеннолетнего доставили в одну из детских больниц Алма-Аты, где врачи боролись за его жизнь.

В тот же день в Алма-Ате получила смертельное ранение четырехлетняя девочка, а ее 15-летняя сестра пострадала.

В Алма-Ате несколько дней не стихают беспорядки. Бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные, в том числе контингент ОДКБ. Контроль над аэропортом силовики смогли взять только спустя два дня — 7 января.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.