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МВД Казахстана: в результате беспорядков погибли 16 и пострадали более 1,3 тыс. полицейских

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Reuters

В МВД Казахстана рассказали о количестве погибших и пострадавших в ходе беспорядков сотрудников правоохранительных органов. Заявление министерства республики приводит ТАСС.

«При охране общественного порядка и защите конституционного строя страны погибли от рук преступников 16 и получили ранения более 1,3 тыс. сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны, а также специальных органов», — говорится в сообщении МВД.

Ранее сообщалось, что число задержанных участников беспорядков в Казахстане увеличилось до 5,1 тысячи человек.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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