В Минторге Казахстана заявили, что запасов продовольствия в стране достаточно

Власти Казахстана обеспечивают поставки продовольствия в регионы республики, запасов основных продуктов питания достаточно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции Казахстана.

«Запасов основных продуктов питания в стране достаточно. В настоящее время министерством торговли совместно с акиматами и торговыми объектами обеспечивается бесперебойная поставка продовольственных товаров к населенным пунктам», — сообщили в министерстве.

Уточняется, что трудности с продовольствием могут возникнуть в регионах, пострадавших от мародерства, и в регионах, где еще проходят активные действия антитеррористической операции.

В Министерстве энергетики республики заявили, АЗС в Казахстане возобновляют работу, поставки топлива стабилизированы, нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что Супермаркеты в Алма-Ате возобновляют работу по сокращенному графику. В настоящий момент доступны 28 филиалов супермаркетов сетей Magnum, «Тоймарт» и «Смолл»

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.