Пожар в жилом доме в Костромской области унес жизни четырех человек

В результате пожара в жилом доме в Костромской области погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«На месте пожара найдена погибшая женщина, найдены тела двух детей — девочка девяти лет и мальчик пяти лет. И найдено тело мужчины, пока не опознано», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, в момент инцидента в доме находились шесть человек — четверо взрослых и двое детей. Один из них выжил, рассказали в региональном главке МЧС России.

Пламя охватило деревянный дом целиком. Тушением пожара занимались 32 человека и 13 единиц техники.

Ранее подобный инцидент произошел в Иркутской области. Там в результате пожара в деревянном двухэтажном доме в селе Хомутово погибли три женщины, мужчина и 11-летний ребенок. Хозяин дома с травмами был госпитализирован в городскую больницу.

До этого в Татарстане из-за пожара в пятиэтажном многоквартирном доме пострадали как минимум пять человек, в том числе двое детей.