Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В «антипробочном» тоннеле Маска образовалась пробка из автомобилей Tesla 06:59
В МВД Казахстана заявили о прибытии в страну 20 тысяч боевиков 06:55
В России с начала года выросло число аварий 06:37
МВД Казахстана: в результате беспорядков погибли 16 и пострадали более 1,3 тыс... 06:36
В Москве в воскресенье ожидаются гололедица, снег и -6°C 06:27
В Казахстане подсчитали ущерб от беспорядков 06:18
В Минторге Казахстана заявили, что запасов продовольствия в стране достаточно 06:14
В Казахстане задержано более 5 тысяч участников беспорядков 05:49
AP: США могут наложить эмбарго на Россию, как на КНДР, Иран, Сирию и Кубу 05:47
Le Monde: «путинский маневр» застал США врасплох 05:37

Пожар в жилом доме в Костромской области унес жизни четырех человек

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В результате пожара в жилом доме в Костромской области погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«На месте пожара найдена погибшая женщина, найдены тела двух детей — девочка девяти лет и мальчик пяти лет. И найдено тело мужчины, пока не опознано», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, в момент инцидента в доме находились шесть человек — четверо взрослых и двое детей. Один из них выжил, рассказали в региональном главке МЧС России.

Пламя охватило деревянный дом целиком. Тушением пожара занимались 32 человека и 13 единиц техники.

Ранее подобный инцидент произошел в Иркутской области. Там в результате пожара в деревянном двухэтажном доме в селе Хомутово погибли три женщины, мужчина и 11-летний ребенок. Хозяин дома с травмами был госпитализирован в городскую больницу.

До этого в Татарстане из-за пожара в пятиэтажном многоквартирном доме пострадали как минимум пять человек, в том числе двое детей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть