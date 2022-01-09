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В Токио мужчина угрожал взорвать бомбу в ресторане

Полиция Токио задержала мужчину, угрожавшего взорвать бомбу в ресторане

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РИА «Новости»

В центре Токио мужчина забаррикадировался в мясном ресторане корейской кухни и угрожал взорвать бомбу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

Сообщалось, что у мужчины при себе нож и он взял заложники директора заведения. Позднее стало известно, что 28-летний Акито Араки показал директору записку, в которой было написано, что у него «запущено взрывное устройство». В руках у злоумышленника при этом была коробка с прикрепленным к ней сотовым телефоном.

В ходе переговоров с полицией мужчина попросил смертного приговора. Позднее он был обезврежен и задержан. Взрывного устройства у него не оказалось. Директор ресторана не пострадал.

После задержания Араки признался, что хочет «завершить жизнь, но перед арестом поесть жареного мяса».

Ранее женщина из штата Мэн, США, пригрозила взорвать рабочее место своего парня, пытаясь заставить его проводить с ней больше времени. Позднее ее арестовали по обвинению в терроризме.

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