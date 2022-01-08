Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Норвежская биатлонистка: Резцова и Латыпов — просто бомба 20:20
Богатейшие люди Казахстана потеряли миллиарды долларов из-за протестов 20:09
Аэропорт Алма-Аты закрывается на неопределенный срок 20:05
Анфиса Резцова: когда Кристина ушла на круг, я заплакала 19:59
В ФРГ заявили, что запуск «Северного потока--2» соответствует желаниям... 19:53
Стал известен лидер рейтинга доверия спортсменам у россиян 19:52
Составлен топ-10 инфлюенсеров — блогеров России 19:47
Назван самый успешный спортсмен по заработкам в минуту 19:27
США отказались от газопровода EastMed 19:24
Турция заявила о готовности помочь Казахстану 19:20

В пригороде Алма-Аты идет бой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Михеев/Reuters

В окрестностях поселка Райымбек вдоль трассы Алма-Ата — Бишкек идет бой. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

По словам местных жителей, схватка длится уже несколько часов. По неподтвержденным данным, участвовавшие в протестах граждане Киргизии пытаются прорваться обратно на родину.

Иные подробности не сообщаются.

В Алма-Ате несколько дней не стихают беспорядки. Бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные, в том числе контингент ОДКБ. Контроль над аэропортом силовики смогли взять только спустя два дня — 7 января. В городе продолжается стрельба.

Накануне магазины в Алма-Ате подверглись повторному разграблению. У торговых центров и супермаркетов дежурит полиция, которая препятствуют дальнейшему мародерству.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть