В пригороде Алма-Аты идет бой

В окрестностях поселка Райымбек вдоль трассы Алма-Ата — Бишкек идет бой. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

По словам местных жителей, схватка длится уже несколько часов. По неподтвержденным данным, участвовавшие в протестах граждане Киргизии пытаются прорваться обратно на родину.

Иные подробности не сообщаются.

В Алма-Ате несколько дней не стихают беспорядки. Бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные, в том числе контингент ОДКБ. Контроль над аэропортом силовики смогли взять только спустя два дня — 7 января. В городе продолжается стрельба.

Накануне магазины в Алма-Ате подверглись повторному разграблению. У торговых центров и супермаркетов дежурит полиция, которая препятствуют дальнейшему мародерству.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.