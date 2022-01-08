В Казахстане задержан внештатный корреспондент RT

Правоохранительные органы Казахстана в ходе беспорядков задержали внештатного корреспондента RT Станислав Обищенко, сообщает телеканал.

В каком именно регионе страны задержан журналист, не уточняется.

В настоящее время в Казахстане задержаны больше 4,4 тыс. человек, участвующих в беспорядках в нескольких регионах страны, среди задержанных есть и иностранные граждане.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

5 января сообщалось, что протестующие разгромили офис МТРК «Мир» в Алма-Ате, уничтожив телевизионное оборудование. Также митингующие около часа удерживали корреспондента Sputnik Казахстан, захватив офисы на площади Республики в Алма-Ате. Помимо Sputnik Казахстан, там расположено несколько республиканских телеканалов.