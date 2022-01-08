Ученые нашли связь «омикрона» с окончанием пандемии

Южноафриканские ученые считают, что появление штамма «омикрон» означает, что самая острая фаза пандемии близится к завершению, передает Bloomberg.

К такому выводу группа специалистов пришла проведя исследование в больнице Стива Бико в Претории, где впервые был зафиксирован «омикрон». Медики проанализировали записи 466 пациентов, заболевших в последнюю волну, и данные 3 976 людей, переболевших раньше.

Выяснилось, что вызванная «омикроном» волна заражений двигалась «с беспрецедентной скоростью» и вызывала более легкие случаи, чем предыдущие штаммы.

Кроме того, ученые обнаружили, что во время текущей волны только 4,5% пациентов умерли в больницах, против 21% раннее. Меньше людей было госпитализировано в отделения интенсивной терапии, а их пребывание в стационаре сократилось с 8,8 до 4 дней.

«Если эта модель сохранится и будет повторяться во всем мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности», — заявили исследователи.

Ранее немецкие ученые выяснили, что бессимптомный COVID-19 может привести к поражению органов.