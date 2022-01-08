В Кремле объяснили, почему Путин встречал Рождество в пустом храме

Президент РФ Владимир Путин находился один на рождественском богослужении в храме в Ново-Огареве из-за эпидемиологических мер, связанных с пандемией коронавируса. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина [отсутствия прихожан] одна. Эпидемиологические предосторожности», — сказал он.

Песков также опроверг заявления о том, что президент страны в ходе богослужения якобы «покачивался».

В этом году в Рождественскую ночь Путин присутствовал на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево, а в 2021 году президент встретил праздник в храме в Новгородской области.

Рождество Христово — это один из 12 главных праздников христианства. В Русской православной церкви (РПЦ) его встречают 7 января.