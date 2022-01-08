Неизвестные сообщили о минировании зданий посольств Армении и Белоруссии в Москве

Неизвестные злоумышленники сообщили об угрозе взрыва зданий посольств Армении и Белоруссии в Москве, выдвинув в качестве требования вывод войск с территории Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Накануне стало известно, что на электронную почту посольств Армении и Белоруссии пришло письмо с угрозами взрыва. Неизвестные требовали вывести войска стран с территории Казахстана», — сказал он.

По словам источника, в зданиях была проведена проверка, по результатам которой никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонных переговоров пришли к решению, что главной задачей миротворцев ОДКБ в Казахстане является недопущение вмешательства извне.