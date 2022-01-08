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новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
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В ходе спецоперации в Таразе ликвидировали шесть террористов

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Reuters

Шесть террористов ликвидировали в рамках спецоперации в казахстанском Таразе, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на акимат региона.

Среди сотрудников правоохранительных органов пострадали семь человек, пострадавших среди гражданского населения нет. На данный момент обстановка в городе спокойная, уточняет агентство.

Интернет, как уточняется, еще не восстановлен. При этом митингующих на площади нет, а общественный транспорт продолжает работу.

По данным Orda.kz, в Таразе задержали 69 участников беспорядков, среди них один полицейский.

Массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге. Они быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге. В ночь на 5 января Токаев сообщил о введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что под Алма-Атой идет упорный бой «террористических банд» с воздушно-десантными подразделениями минобороны.

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Протесты в Казахстане
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