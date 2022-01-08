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Уголовное дело возбудили по факту пожара в пансионате в Кузбассе

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено в Кузбассе по факту пожара в частном пансионате для престарелых людей «Золотой век», где погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Кемеровской области.

«По версии следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении пансионата. После этого сработала пожарная сигнализация. Спасатели обнаружили в комнате, расположенной напротив, тела трех человек без признаков жизни, еще в одной комнате обнаружено тело 87-летней женщины. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Установлен индивидуальный предприниматель, которому принадлежит пансионат, с ним в настоящий момент работают следователи», — говорится в публикации.

Следователи изъяли документы, назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, благодаря которым будут установлены причины смерти и возникновения пожара. Дело передали в производство следственного отдела по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления.

Ранее пожар произошел в пансионате для престарелых в Кемеровской области в СНТ «Печатник». Возгорание произошло на площади 10 квадратных метров.

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