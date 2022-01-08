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Правозащитники призвали власти Казахстана к гуманизму

HRW: приказ властей Казахстана стрелять по протестующим на поражение нелегитимен

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Мария Гордеева/Reuters

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) назвала приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывать по участникам протестов огонь на поражение, противоречащим международно-правовым обязательствам страны. Об этом сообщается на сайте организации.

«Сила должна применяться как крайняя мера и только в том случае, если на то имеются законные основания. Она должна быть пропорциональна угрозе и применяться таким образом, чтобы свести к минимуму ущерб, травмы и неизбирательное воздействие», — говорится в сообщении.

Правозащитники отметили, что светошумовые гранаты нельзя использовать против большого скопления людей. Также недопустимо разгонять манифестантов водометами в холодную погоду и применять слезоточивый газ в закрытых помещениях.

ООН призвала все стороны конфликта «проявить сдержанность, воздержаться от насилия и стремиться к диалогу», напомнили в HRW.

Ранее в Белом доме выразили обеспокоенность в связи намерением Токаев жестко подавить протестную активность. Казахстанского лидера предупредили, что международное сообщество следит за соблюдением прав человека в республике.

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Протесты в Казахстане
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