Правозащитники призвали власти Казахстана к гуманизму

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) назвала приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывать по участникам протестов огонь на поражение, противоречащим международно-правовым обязательствам страны. Об этом сообщается на сайте организации.

«Сила должна применяться как крайняя мера и только в том случае, если на то имеются законные основания. Она должна быть пропорциональна угрозе и применяться таким образом, чтобы свести к минимуму ущерб, травмы и неизбирательное воздействие», — говорится в сообщении.

Правозащитники отметили, что светошумовые гранаты нельзя использовать против большого скопления людей. Также недопустимо разгонять манифестантов водометами в холодную погоду и применять слезоточивый газ в закрытых помещениях.

ООН призвала все стороны конфликта «проявить сдержанность, воздержаться от насилия и стремиться к диалогу», напомнили в HRW.

Ранее в Белом доме выразили обеспокоенность в связи намерением Токаев жестко подавить протестную активность. Казахстанского лидера предупредили, что международное сообщество следит за соблюдением прав человека в республике.