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Несколько человек погибли при пожаре в пансионате «Золотой век» в Кузбассе

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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Пожар произошел в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области в СНТ «Печатник». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В 23:02 мск поступило сообщение о пожаре в пансионате «Золотой век» по адресу: Кемеровская область, Кемеровский муниципальный округ, СНТ «Печатник», 11-я аллея. Горели личные вещи на площади 10 кв. метров. К сожалению, есть погибшие», — сказали в ведомстве.

По предварительной информации МЧС, четыре человека погибли при пожаре.

Еще 48 человек были эвакуированы. К тушению пожара привлечены 48 человек и 14 единиц техники.

По данным из открытых источников, пансионат коммерческий и предназначен для круглосуточного пребывания пожилых людей.

Ранее спасатели обнаружили очаг возгорания угля в кузбасской шахте имени А. Д. Рубана, где 19 декабря были приостановлены работы и эвакуированы 128 горняков, сообщил командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что шахта работать не будет до того момента, пока не будет ликвидирован очаг возгорания, только тогда будет приниматься решение о начале работы шахты.

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