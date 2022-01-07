Криминального авторитета Армана Дикого задержали в Казахстане

Криминального авторитета Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу «Дикий», удалось задержать в Казахстане. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на главный штаб по борьбе с терроризмом.

В настоящий момент нет подробностей, связанных с операцией по задержанию криминального авторитета.

Как уточняет «Подъем», Джумагельдиев вернулся в страну для участия в незаконных митингах. Криминальный авторитет якобы стал участником стычки с протестующими и вскоре начал критиковать применение насилия.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Позднее в Алма-Ате и нескольких других городах начались столкновения протестующих с полицией и военными.

Ранее Джумагельдиев призывал протестующих в Казахстане прекратить беспорядки.