Путин поздравил православных с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством.

«Один из главных и самых любимых христианских праздников, Рождество имеет особый нравственный смысл. Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Также президент выразил признание за деятельность Русской православной церкви (РПЦ) и другим христианским конфессиям страны.

Он пожелал всем справляющим праздник здоровья, успехов и всего наилучшего.

В этом году в Рождественскую ночь Путин присутствовал на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево, а в 2021 году президент встретил праздник в храме в Новгородской области.