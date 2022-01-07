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Эксперт рассказала, как выявить одновременное заражение коронавирусом и гриппом

Роспотребназдор предупредил, что определить заражение сразу COVID-19 и гриппом непросто

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Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что выявить одновременное заражение COVID-19 и гриппом без лабораторных исследований является непростой задачей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, в случае заболевания гриппом у людей слишком быстро могут проявиться первые симптомы.

«Для гриппа характерно очень быстрое нарастание симптомов: буквально за несколько часов температура тела повышается до 38-39 градусов и более, появляются головная боль, ломота в мышцах», — пояснила Руженцова.

Как уточнила медик, при коронавирусе признаки заражения начинают развиваться постепенно.

«Если через какой-то промежуток времени присоединяется потеря обоняния, меняются вкусовые ощущения, то велика вероятность сочетанной инфекции», — сказала эксперт ведомства.

Также Руженцова предупредила, что при заболевании гриппом в момент, когда COVID-19 был у человека в инкубационном периоде, не исключается практически одновременное проявление симптомов сразу двух болезней.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о высоком риске тяжелого течения «флурона» у детей и пожилых. Под данной формой понимается одновременное заболевание коронавирусной инфекцией и гриппом.

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Коронавирус 2019-nCoV
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