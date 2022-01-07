Стало известно о судьбе людей, находившихся на борту упавшего в Башкирии вертолета

По предварительным данным, один человек погиб и двое пострадали при жесткой посадке частного вертолета AS350 в Башкирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По информации местной прокуратуры, частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа — с. Павловка. Жесткая посадка произошла в 4 км от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан.

Авария произошла 6 января около 23:20 мск с вертолетом марки AS350, бортовой номер RA-07219.

«На его борту находились пилот и два пассажира. Погиб один человек, еще двое, предварительно, пострадали», — рассказал источник агентству.

27 декабря вертолет Ми-2 потерпел крушение в Удмуртии. До падения Ми-2 экипаж занимался обследованием нефтепровода в Якшур-Бодьинском районе.