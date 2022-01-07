В российском регионе лавина сошла на туристов

В Тункинском районе Бурятии на группу туристов сошла снежная лавина, передает РИА «Новости», ссылаясь на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в районе «Пика Дружбы».

«На незарегистрированную группу из трех туристов на высоте 2100 метров сошла снежная лавина», — сообщил источник.

По его словам, в результате схода снежных масс один человек погиб и один пострадал. В настоящее время ведутся поиски еще одного туриста.

Как рассказали в пресс-службе МЧС региона, туристы катались на сноубордах.

Ранее в декабре в Южной Осетии снежная лавина накрыла военный пост в Рокском тоннеле. В этот момент там находились пятеро российских военнослужащих. Двое из них погибли.

До этого снежная лавина, повлекшая за собой смерть нескольких человек, сошла в Норильске.