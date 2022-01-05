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Кардиолог назвал неожиданную причину образования тромба

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Чрезмерное утепление в холодную погоду повышает риск тромбоза. Об этом «Вечерней Москве» рассказал хирург и кардиолог Владимир Хорошев.

Как объяснил специалист, склонность к образованию тромба повышает парниковый эффект.

По его словам, если на улице небольшой минус, а человек укутан множеством шарфов и одет в три свитера — он провоцирует у себя формирование тромбоза.

Хорошев также напомнил, что тромбоз может быть спровоцирован обморожением, травмой конечностей, последствиями коронавируса и хроническими заболеваниями.

Заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра №6 Департамента здравоохранения Москвы Андрей Сыров посоветовал сдать анализ на D-димер для профилактики тромбоза после перенесенного COVID-19.

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