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Канадский активист Крис Эльстон поблагодарил Путина за защиту традиционных ценностей

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Канадский общественный деятель Крис Эльстон в своем аккаунте в Twitter выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, отстаивающему традиционные ценности.

«Я хочу выразить личную благодарность Путину, говорящему прямо о безумии гендерной идеологии. <…> Правда есть правда. Канадские СМИ отказываются говорить об этом», — написал он.

Ранее Путин во время четырехчасовой пресс-конференции, состоявшейся 23 декабря, сравнил распространение в западных странах новой этики, предусматривающей изменения гендерных ролей с пандемией коронавируса.

Президент подчеркнул, что придерживается «традиционного подхода» в этом вопросе, а российскому обществу необходима «моральная защита, продиктованная традиционными конфессиями Российской Федерации».

До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия застрахована от пересмотра базовых ценностей.

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