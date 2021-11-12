Сбер в честь 180-летия начислит всем своим сотрудникам по 30 тысяч бонусов

Сбер в честь своего 180-го дня рождения начислит всем сотрудникам по 30 тысяч бонусов, один бонус равен одному рублю. Об этом заявила старший вице-президент, руководитель HR Сбера Наталья Дудина.

По ее словам, эти бонусы можно потратить в магазинах компаний-партнеров СберСпасибо или на благотворительность. Бонусы будут начислены сотрудникам до 20 декабря 2021 года на бонусный счет СберСпасибо. Известно, что это программа распространится на свыше 300 тысяч человек — сотрудников Сбера и компаний экосистемы (с долей участия Сбера в капитале более 51%).

«И еще с сегодняшнего дня наша флагманская подписка СберПрайм+ станет бесплатной для всех сотрудников. СберПрайм+ будет частью социального пакета и включит в себя максимально выгодную банковскую карту с повышенным начислением бонусов Спасибо и доступом к сервисам экосистемы (OKKO, СберЗвук, СберМобайл; скидки на такси Ситимобил и т.д.)», — сказала Дудина.

Сбербанк был основан императором Николаем I в 1841 году. Тогда император утвердил устав первых сберкасс — «по уважению пользы, которую они могут приносить как в хозяйственном, так и в нравственном отношении». Начав свою историю с маленькой санкт-петербургской сберкассы, работавшей всего один день в неделю, Сбербанк превратился в Сбер — вселенную сервисов, доступных в любое время в любой точке земли. Сегодня число частных клиентов банка превышает 100 млн человек, корпоративных — 3 млн.

Ранее сообщалось, что Сбер в свой день рождения поблагодарил своих клиентов и сотрудников.