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На Замоскворецкой линии метро приостановлено движение поездов

На Замоскворецкой линии Московского метрополитена приостановлено движение от станции «Театральной» до станции «Белорусской», сообщает пресс-служба столичного метрополитена в Twitter.

«В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом», — проинформировала пресс-служба.

До этого уточнялось, что на центральном участке Замоскворецкой линии «временно увеличены интервалы движения для проверки поезда».

Несколькими днями ранее на «зеленой» линии метрополитена также произошел сбой. Позднее движение восстановили.

Двумя днями ранее администрация московского метро сообщила о закрытии вестибюля станции «Октябрьская» Кольцевой линии «по требованию полиции».

В сентябре сообщалось о приостановке движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро из-за человека на путях.

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