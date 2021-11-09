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Собака напугала хозяйку, кинув в нее белкой

Жительница США сказала своей собаке отпустить пойманную на прогулке белку, но не подозревала, чем все закончится, пишет Daily Mail.

Эли Найтс из Орландо выгуливала свою собаку, когда питомец поймал белку, пробегавшую мимо. Увидев это, женщина подбежала к псу и приказала отпустить грызуна на волю.

«Брось это», — приказала Эли.

Пес команду выполнил, но совсем не так, как ожидала Найтс. Собака подкинула белку вверх так, что та несколько раз перевернулась в воздухе и приземлилась на кофту Эли.

Женщина, не ожидая такого поворота, испугалась и начал кричать, пытаясь стряхнуть с себя белку. Происходящее записывала камера видеонаблюдения на доме Эли — Найтс опубликовала ролик в сети.

«Он [пес] знал, что делал», — написал один из зрителей.

Что касается белки, то она благополучно сбежала с места происшествия.

Ранее два лабрадора из Англии спасли своего хозяина, потерявшего сознание во время прогулки.

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