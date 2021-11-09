Детского продюсера Разумовского арестовали по подозрению в педофилии

Продюсера и создателя эстрадного коллектива «ФОРТУНА-ШОУ» Александра Разумовского арестовали по подозрению в педофилии, сообщают «Известия» со ссылкой на СУ СК России по Москве.

«По данному факту расследуется уголовное дело. Мужчине предъявлено обвинение ст. 132,135 УК РФ», — заявила старший помощник руководителя столичного управления СК России Юлия Иванова.

Следствие подозревает Разумовского в том, что он развращал подростков в своей квартире и на даче, заманивая их под различными предлогами. Против продюсера, на данный момент, пока дали показания два мальчика.

Источник, знакомый с ходом расследования утверждает, что в деле насчитывается более десяти преступных эпизодов.

Ранее стали известны новые детали дела подозреваемого в педофилии режиссера «Ералаша».