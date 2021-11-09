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Бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса можно будет получить в МФЦ

Бумажный вариант сертификата о вакцинации от COVID-19 можно будет получить в многофункциональных центрах (МФЦ) с 16 ноября. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета, передает ТАСС.

Он напомнил, что всем гражданам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, выдается сертификат, который потом автоматически отображается на портале госуслуг.

«Для многих такой вариант удобнее. Необходимое для этого постановление правительства подписано», — сказал председатель правительства.

Премьер поручил Минцифры до конца текущей недели, до 14 ноября, предусмотреть все технические возможности, чтобы граждане получали такую услугу без сбоев и оперативно. Также Минздраву было поручено проработать вопрос с заинтересованными ведомствами и утвердить порядок предоставления услуги.

Мишустин рассказал, что в общей сложности по всей России были усилены меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

«По поручению президента наращиваем тестирование граждан на инфекцию. Работают уже более 1 тыс. лабораторий. Продолжается вакцинация от коронавируса. Всего в регионы направлено почти 80 млн доз», — сказал Мишустин.

Он также добавил, что ряд регионов страны приняли решение о продлении нерабочей недели исходя из рекомендаций санитарных врачей и эпидемиологической обстановки на их территории.

Ранее сообщалось, что в России установлен новый суточный рекорд по смертям от коронавируса.

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Коронавирус 2019-nCoV
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