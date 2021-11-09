УФСИН опровергло данные о голодовке американца Рида в мордовской колонии

УСФИН по Мордовии заявило, что информация о голодовке осужденного американца за нападение на полицейских Тревора Рида не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Рид отбывает наказание «в строгом соответствии с российским законодательством», с заявлением об объявлении голодовки к администрации учреждения он не обращался. Также в релизе УФСИН говорится, что мужчина принимает пищу согласно распорядку дня.

Ранее адвокаты Рида заявили, что их подзащитный 4 ноября объявил голодовку в колонии Мордовии «в связи с неоднократным незаконным водворением его в ШИЗО и иными существенными нарушениями его прав».

Тревор Рид был приговорен к девяти годам заключения в колонии общего режима в июле 2020 года за применение насилия в отношении представителей власти. По версии следствия, американец, временно проживая в Москве, поругался на улице с двумя женщинами. По вызову прибыли сотрудники правоохранительных органов. Студент не успокаивался, поэтому было решено доставить его в отделение полиции. По пути Рид ударил полицейского и напал на водителя, создав аварийную ситуацию на дороге.