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Депутат Госдумы рассказал о параметрах бюджета страны

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич рассказал об основных параметрах бюджета страны.

Он отметил, что те обязательства, которые взяла на себя партия «Единая Россия» в период избирательной кампании и наказы, которые нашли отражение в «Народной программе» теперь необходимо реализовывать и подкреплять «реальными деньгами».

«Партия и фракция проработали поправки ко второму чтению проекта бюджета вместе с Правительством и экспертами, обсуждали ключевые задачи и направления бюджета в регионах, чтобы проект главного финансового документа страны соответствовал взятым обязательствам перед жителями», — рассказал Кастюкевич.

По его словам, важно профинансировать строительство и ремонт школ.

«Для меня стратегическая сфера – это образование. Более 500 млрд рублей планируется направить на строительство к 2024 году новых (1300 школ с 2019 года) и капитальный ремонт 4500 старых школ. Причем, я совершенно четко понимаю, какие это должны быть школы, если они новые. Такие, как например, школа «Лидер» в Бобровском районе Воронежской области.

С зонированными пространствами для детей, «умными рекреациями», студиями мультипликации, робототехники или художественными мастерскими. Нужно создавать такие образовательные пространства, из которым детям не хотелось бы выходить. И где каждый ребенок сможет раскрыться по-своему, а не соответствовать «общим шаблонам и стандартам», — отметил Кастюкевич.

Депутат добавил, что деньги будут также направлены на питание и выплаты классным руководителям.

«На обеспечение школьников горячим питанием (а здоровье физическое не менее важно, чем развитие умственное), планируется предусмотреть более 180 миллиардов рублей.

На выплаты классным руководителям школ и колледжей, техникумов (их более 900 тысяч человек) заложено около 260 млрд рублей.

А еще проект бюджета страны предусматривает создание 8 кампусов Вузов мирового уровня, на которые планируется направить 60 мдрд рублей и еще почти 40 млрд на формирование передовых инженерных школ. Кроме того, планируется обеспечить финансированием создание 45 000 новых бюджетных мест в ВУЗах», — заключил Кастюкевич.

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