США обеспокоены информацией о мигрантах на границе с Польшей

Представитель госдепа Нед Прайс заявил, что США обеспокоены ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

Прайс также призвал Белоруссию остановить «кампанию по созданию необычного потока мигрантов» в Европу. Он добавил, что осуждает подобное использование уязвимых мигрантов в политических целях.

Представитель госдепа подчеркнул, что США продолжат давление на Белоруссии и президента страны Александра Лукашенко.

Ранее Польша приняла решение закрыть пункт пропуска «Кузница» через границу с Белоруссией в связи с миграционной ситуацией. Там уточнили, что теперь путешественники должны будут направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался летом 2021 года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Некоторые мигранты рассказали, что они хотят попасть в Германию. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.