Белорусские пограничники сообщили о стрельбе на границе со стороны Польши

В госпогранкомитете Белоруссии заявили, что стрельба в районе границы с Польшей слышна с польской стороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что мигранты повалили забор на польской границе, «орудуя» лопатами, кусачками и деревьями. Польские пограничники для сдерживания мигрантов используют слезоточивый газ. По данным некоторых СМИ, из-за ухудшения ситуации пограничники отбивали атаку, были слышны звуки выстрелов.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался летом 2021 года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Некоторые мигранты рассказали, что они хотят попасть в Германию. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Трансляцию происходящего на границе ведет «Газета.Ru».