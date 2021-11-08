Врач Тимаков заявил, что вакцинированные от COVID-19 способны предотвратить мутацию вируса

Привитый от коронавируса человек является конечным звеном для распространения этой инфекции и предотвращает мутацию вируса, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что вакцинированные от COVID-19 люди являются «конечным звеном» распространения COVID-19.

По словам эксперта, они выделяют меньшее количество вируса и не передают его дальше, таким образом для окружающих вирусная нагрузка снижается.

Ранее вирусолог Петр Чумаков выступил за принудительную вакцинацию от COVID-19. По его словам, пандемия является глобальной проблемой и невозможно победить коронавирус в отдельно взятой стране.

В России вакцинация от коронавируса стартовала в январе. По последним данным, полностью привились 57 млн россиян, более 60 млн граждан прошли вакцинацию первым компонентом вакцины.